Majd Sabah

Acc1

Majd Sabah
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
206 (87.65%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (12.34%)
En iyi işlem:
3 461.82 USD
En kötü işlem:
-1 833.78 USD
Brüt kâr:
25 048.71 USD (9 645 pips)
Brüt zarar:
-15 286.64 USD (6 590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (1 572.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 643.36 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
130 (55.32%)
Satış işlemleri:
105 (44.68%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
41.54 USD
Ortalama kâr:
121.60 USD
Ortalama zarar:
-527.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3 485.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 485.90 USD (2)
Aylık büyüme:
3.45%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
980.83 USD
Maksimum:
3 485.90 USD (5.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.46% (297.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 62
EURUSD 36
NZDUSD 33
AUDUSD 31
EURGBP 26
USDCHF 23
GBPUSD 23
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 994
EURUSD 1.4K
NZDUSD 1.4K
AUDUSD 1K
EURGBP 1.4K
USDCHF 2.5K
GBPUSD 984
AUDCAD 22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -833
EURUSD 537
NZDUSD 645
AUDUSD 437
EURGBP 414
USDCHF 1.2K
GBPUSD 589
AUDCAD 31
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 461.82 USD
En kötü işlem: -1 834 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 572.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 485.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EagleFX-Live
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 6
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.