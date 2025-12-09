- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-1.81 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.42%
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.81 USD
Maksimum:
1.81 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.81 USD)
Varlığa göre:
0.11% (107.00 USD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
**📌 Signal Description**
This signal focuses on **high-quality, low-frequency setups** across three highly stable cross-pairs:
**EURUSD, AUDUSD, GBPUSD.**
These pairs are chosen for their smoother volatility profile, allowing the strategy to maintain **low drawdown and consistent monthly returns**.
### **⚙️ Strategy Logic**
- ✔️ Selective entries only — **low number of trades, but high-probability setups**
- ✔️ Martingale 1.25X
- ✔️ Grid system: **maximum of 10 grid levels only**
- ✔️ Trailing stop enabled for optimized exit management
- ✔️ Lot size : **0.02% of equity**
- ✔️ Fully automated with protective logic
### **📈 Performance Philosophy**
The goal of this signal is **stability over aggression**.
All trades are opened with predefined risk and volatility filters, ensuring **smooth equity growth** even with a modest leverage of **1:20**.
Subscribers can expect **low drawdown**, controlled exposure, and a strong focus on capital preservation.
### **💼 Recommended Conditions**
- Minimum Deposit: **$1000+**
- Leverage: **1:20 or higher**
- Keep the platform running 24/5
- Use the same or similar broker for best mirroring
### **⚠️ Important**
This is not a high-frequency scalper. The system prioritizes **quality over quantity**, making it ideal for traders who prefer **consistent, stable returns with disciplined risk management**.
