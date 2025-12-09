SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Happyvjrus
Nguyen Huy Tiep

Happyvjrus

Nguyen Huy Tiep
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1 464%
Exness-MT5Real31
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
59 (90.76%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (9.23%)
En iyi işlem:
14.02 USD
En kötü işlem:
-10.56 USD
Brüt kâr:
187.91 USD (1 303 754 pips)
Brüt zarar:
-41.34 USD (235 841 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (42.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.65 USD (12)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
25.88%
Maks. mevduat yükü:
61.64%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.27
Alış işlemleri:
46 (70.77%)
Satış işlemleri:
19 (29.23%)
Kâr faktörü:
4.55
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
3.18 USD
Ortalama zarar:
-6.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.72 USD (2)
Aylık büyüme:
1 464.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.17 USD (15.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.00% (20.17 USD)
Varlığa göre:
1.45% (2.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 42
XAUUSDm 23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 102
XAUUSDm 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 1M
XAUUSDm 44K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.02 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +42.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 10:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.12.09 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Happyvjrus
Ayda 30 USD
1 464%
0
0
USD
157
USD
1
0%
65
90%
26%
4.54
2.25
USD
15%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.