İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.26 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
0.26 EUR (22 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.26 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
0.26 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
22.83%
Maks. mevduat yükü:
65.36%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.26 EUR
Ortalama kâr:
0.26 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
7.40% (0.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.40 × 20
|
ICMarketsSC-Live06
|0.53 × 30
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|1.22 × 9
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RSGFinance-Live
|9.95 × 40
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
base on my risk analysis
