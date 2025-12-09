SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ScalperBot
Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Axi-US03-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
66 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (28.26%)
En iyi işlem:
4.40 EUR
En kötü işlem:
-3.78 EUR
Brüt kâr:
63.41 EUR (10 087 pips)
Brüt zarar:
-25.55 EUR (4 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (8.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.80 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.71
Alış işlemleri:
47 (51.09%)
Satış işlemleri:
45 (48.91%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
0.41 EUR
Ortalama kâr:
0.96 EUR
Ortalama zarar:
-0.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.63 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
6.63 EUR (0.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (6.63 EUR)
Varlığa göre:
2.61% (27.04 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 54
EURUSD 38
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 24
EURUSD 19
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 4.2K
EURUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.40 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 3
0.00 × 23
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
İnceleme yok
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
