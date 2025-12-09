- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
66 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (28.26%)
En iyi işlem:
4.40 EUR
En kötü işlem:
-3.78 EUR
Brüt kâr:
63.41 EUR (10 087 pips)
Brüt zarar:
-25.55 EUR (4 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (8.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
8.80 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.56%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.71
Alış işlemleri:
47 (51.09%)
Satış işlemleri:
45 (48.91%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
0.41 EUR
Ortalama kâr:
0.96 EUR
Ortalama zarar:
-0.98 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.63 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
6.63 EUR (0.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.64% (6.63 EUR)
Varlığa göre:
2.61% (27.04 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|54
|EURUSD
|38
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|4.2K
|EURUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 3
|0.00 × 23
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 36
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 14
|
EGlobal-Cent6
|0.43 × 40
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 17
|
XMGlobal-Real 26
|1.63 × 16
|
Axi-US03-Live
|2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
