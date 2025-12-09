SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Small to The Moon
Ongki Permadi

Small to The Moon

Ongki Permadi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
Exness-MT5Real29
1:37888
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-106.73 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-202.12 USD (106 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.43
Alım-satım etkinliği:
97.66%
Maks. mevduat yükü:
328.81%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-33.69 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-33.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.12 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
202.12 USD
Maksimum:
202.12 USD (101.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (202.12 USD)
Varlığa göre:
82.19% (164.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -106K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
5.86 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
İnceleme yok
2025.12.09 09:53
Share of trading days is too low
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 08:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 08:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
