İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-106.73 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-202.12 USD (106 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-1.43
Alım-satım etkinliği:
97.66%
Maks. mevduat yükü:
328.81%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-33.69 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-33.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.12 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
202.12 USD
Maksimum:
202.12 USD (101.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (202.12 USD)
Varlığa göre:
82.19% (164.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -107 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
