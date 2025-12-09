- Büyüme
İşlemler:
514
Kârla kapanan işlemler:
371 (72.17%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (27.82%)
En iyi işlem:
9 821.00 USD
En kötü işlem:
-4 725.00 USD
Brüt kâr:
222 846.76 USD (184 660 pips)
Brüt zarar:
-101 935.62 USD (72 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (34 571.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79 282.00 USD (47)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
45.13%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
590
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
5 (0.97%)
Satış işlemleri:
509 (99.03%)
Kâr faktörü:
2.19
Beklenen getiri:
235.24 USD
Ortalama kâr:
600.67 USD
Ortalama zarar:
-712.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-54 190.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54 190.00 USD (29)
Aylık büyüme:
241.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 891.64 USD
Maksimum:
54 190.00 USD (54.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.03% (54 190.00 USD)
Varlığa göre:
17.60% (30 086.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|506
|BTCUSD
|6
|EURUSD.s
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|120K
|BTCUSD
|1K
|EURUSD.s
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|-6.6K
|BTCUSD
|119K
|EURUSD.s
|-45
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 821.00 USD
En kötü işlem: -4 725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +34 571.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -54 190.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RiffleFx Gold Pro uses Ai and algorithm-assisted trading system focused on major forex pairs and gold (XAUUSD).
Trades are based on technical market structure, trend confirmation, and risk management principles.
All trades are executed with predefined stop loss and take profit levels. Risk is managed per trade, and results may vary based on market conditions.
This service is for educational and signal-following purposes only and does not guarantee profits.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
242%
0
0
USD
USD
171K
USD
USD
1
0%
514
72%
100%
2.18
235.24
USD
USD
54%
1:500