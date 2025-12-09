SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Omnitrax
Adeilson Costa Martins

Omnitrax

Adeilson Costa Martins
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
141 (69.80%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (30.20%)
En iyi işlem:
10.72 USD
En kötü işlem:
-22.22 USD
Brüt kâr:
137.16 USD (9 764 pips)
Brüt zarar:
-218.10 USD (12 370 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (16.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.76 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.46%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
68 (33.66%)
Satış işlemleri:
134 (66.34%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-0.40 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-3.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-4.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.08 USD (3)
Aylık büyüme:
7.38%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.56 USD
Maksimum:
98.52 USD (93.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.91% (1.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 62
GBPUSD 56
AUDUSD 44
USDJPY 27
XAUUSD 3
USDCAD 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
EURGBP 2
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -35
GBPUSD -19
AUDUSD 3
USDJPY -11
XAUUSD -19
USDCAD -4
EURJPY 0
AUDJPY 4
EURGBP 1
USDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1.6K
GBPUSD -357
AUDUSD 202
USDJPY -181
XAUUSD -969
USDCAD -509
EURJPY 31
AUDJPY 596
EURGBP 86
USDCHF 46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.72 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 348
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tickmill-Live
0.86 × 184
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Alpari-MT5
1.07 × 148
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Darwinex-Live
1.13 × 113
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 1662
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarkets-MT5
1.23 × 229
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
55 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Omnitrax Pro: trading robot with trading aid, news analysis, and price action. Turned R$5,000 into R$10,000 in 15 days. Direct operation via API on MT5, no delays. Proven daily profits.


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Omnitrax
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
63
USD
24
87%
202
69%
100%
0.62
-0.40
USD
3%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.