Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real28 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 14 Tradeview-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.23 × 35 Exness-MT5Real3 0.30 × 348 FPMarkets-Live 0.42 × 309 PacificUnionLLC-Live 0.48 × 46 DooTechnology-Live 0.54 × 26 FXPIG-Server 0.60 × 200 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 ActivTradesCorp-Server 0.75 × 4 Tickmill-Live 0.86 × 184 EvolveMarkets-MT5 Live Server 1.00 × 5 ICTrading-MT5-4 1.00 × 4 AdmiralsGroup-Live 1.00 × 1 Alpari-MT5 1.07 × 148 Exness-MT5Real9 1.13 × 8 Darwinex-Live 1.13 × 113 ICMarketsSC-MT5 1.18 × 1662 Eightcap-Live 1.19 × 254 ICMarkets-MT5 1.23 × 229 TitanFX-MT5-01 1.28 × 69 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 55 daha fazla...