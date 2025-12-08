- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
17 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (10.53%)
En iyi işlem:
17.51 USD
En kötü işlem:
-29.15 USD
Brüt kâr:
146.01 USD (10 226 pips)
Brüt zarar:
-58.15 USD (5 699 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (88.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.58 USD (8)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
21.12%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
13 (68.42%)
Satış işlemleri:
6 (31.58%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
4.62 USD
Ortalama kâr:
8.59 USD
Ortalama zarar:
-29.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-29.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.15 USD (1)
Aylık büyüme:
14.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.23 USD
Maksimum:
51.47 USD (9.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.32% (51.37 USD)
Varlığa göre:
5.48% (32.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.51 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +88.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|1.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
STARTRADERFinancial-Live
|5.80 × 5
|
TickmillUK-Live
|5.89 × 62
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.23 × 65
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.04 × 79
|
Exness-MT5Real7
|7.75 × 4
|
FxPro-MT5
|7.88 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.13 × 215
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|18.59 × 59
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
18%
0
0
USD
USD
588
USD
USD
5
100%
19
89%
21%
2.51
4.62
USD
USD
9%
1:500