Shailesh Nanubhai Bagdai

Soham

Shailesh Nanubhai Bagdai
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
QuorionexMarkets-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
44 (56.41%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (43.59%)
En iyi işlem:
15 050.00 USD
En kötü işlem:
-14 600.00 USD
Brüt kâr:
183 770.00 USD (4 118 pips)
Brüt zarar:
-89 109.00 USD (1 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (58 750.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58 750.00 USD (10)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
17 (21.79%)
Satış işlemleri:
61 (78.21%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
1 213.60 USD
Ortalama kâr:
4 176.59 USD
Ortalama zarar:
-2 620.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10 350.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 450.00 USD (2)
Aylık büyüme:
60.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 969.00 USD
Maksimum:
23 710.00 USD (59.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GCZ25d 57
GCG26d 16
SIH26d 4
SIZ25d 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GCZ25d 96K
GCG26d -2.8K
SIH26d 350
SIZ25d 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GCZ25d 2.2K
GCG26d -23
SIH26d 30
SIZ25d 49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 050.00 USD
En kötü işlem: -14 600 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58 750.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 350.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QuorionexMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

