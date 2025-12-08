- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
44 (56.41%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (43.59%)
En iyi işlem:
15 050.00 USD
En kötü işlem:
-14 600.00 USD
Brüt kâr:
183 770.00 USD (4 118 pips)
Brüt zarar:
-89 109.00 USD (1 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (58 750.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58 750.00 USD (10)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
17 (21.79%)
Satış işlemleri:
61 (78.21%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
1 213.60 USD
Ortalama kâr:
4 176.59 USD
Ortalama zarar:
-2 620.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-10 350.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 450.00 USD (2)
Aylık büyüme:
60.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 969.00 USD
Maksimum:
23 710.00 USD (59.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GCZ25d
|57
|GCG26d
|16
|SIH26d
|4
|SIZ25d
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GCZ25d
|96K
|GCG26d
|-2.8K
|SIH26d
|350
|SIZ25d
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GCZ25d
|2.2K
|GCG26d
|-23
|SIH26d
|30
|SIZ25d
|49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15 050.00 USD
En kötü işlem: -14 600 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58 750.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 350.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QuorionexMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
