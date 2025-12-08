- Büyüme
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
145 (54.71%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (45.28%)
En iyi işlem:
4.74 USD
En kötü işlem:
-30.16 USD
Brüt kâr:
193.89 USD (18 117 pips)
Brüt zarar:
-296.41 USD (25 548 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (36.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.15 USD (14)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
58.61%
Maks. mevduat yükü:
12.80%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
137 (51.70%)
Satış işlemleri:
128 (48.30%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
1.34 USD
Ortalama zarar:
-2.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-5.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.45 USD (6)
Aylık büyüme:
-28.86%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
103.49 USD
Maksimum:
148.63 USD (60.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.08% (148.63 USD)
Varlığa göre:
11.50% (17.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|265
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-103
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.74 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|1.88 × 8
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|4.00 × 8
|
FBS-Real-4
|9.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|9.50 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.67 × 6
|
RoboForex-Pro-2
|14.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|26.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-49%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
5
93%
265
54%
59%
0.65
-0.39
USD
USD
59%
1:500