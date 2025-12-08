- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
117.64 USD
En kötü işlem:
-41.99 USD
Brüt kâr:
250.50 USD (1 657 pips)
Brüt zarar:
-41.99 USD (214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (250.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
250.50 USD (3)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
51 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
4.97
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.97
Beklenen getiri:
52.13 USD
Ortalama kâr:
83.50 USD
Ortalama zarar:
-41.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-41.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.99 USD (1)
Aylık büyüme:
29.78%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.99 USD (4.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.42% (41.99 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.c
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.c
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +117.64 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +250.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM9-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
严格的风控管理!
