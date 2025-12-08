- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
9.21 USD
En kötü işlem:
-6.28 USD
Brüt kâr:
13.48 USD (925 pips)
Brüt zarar:
-6.85 USD (619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
9.94%
Maks. mevduat yükü:
2.13%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
2.70 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.28 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.61 USD
Maksimum:
6.53 USD (1.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.58% (6.36 USD)
Varlığa göre:
2.20% (8.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|306
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.21 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
2%
0
0
USD
USD
407
USD
USD
1
100%
6
83%
10%
1.96
1.11
USD
USD
2%
1:500