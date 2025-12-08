- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
36 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (30.77%)
En iyi işlem:
7.59 USD
En kötü işlem:
-3.32 USD
Brüt kâr:
41.14 USD (30 613 pips)
Brüt zarar:
-21.47 USD (11 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (6.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.62 USD (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
52.30%
Maks. mevduat yükü:
1.66%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
42 (80.77%)
Satış işlemleri:
10 (19.23%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-14.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.70 USD (8)
Aylık büyüme:
1.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.47 USD
Maksimum:
16.25 USD (1.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.60% (16.25 USD)
Varlığa göre:
0.92% (9.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.59 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
