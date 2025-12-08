- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
160 (93.56%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (6.43%)
En iyi işlem:
4.85 USD
En kötü işlem:
-21.56 USD
Brüt kâr:
140.99 USD (13 722 pips)
Brüt zarar:
-69.99 USD (5 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (105.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.26 USD (92)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
286 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
4 (2.34%)
Satış işlemleri:
167 (97.66%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-6.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-26.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.03 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.01 USD
Maksimum:
43.03 USD (8.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|27
|NZDUSD
|26
|CADJPY
|23
|AUDJPY
|19
|GBPCHF
|19
|EURUSD
|18
|GBPUSD
|11
|NZDJPY
|10
|CHFJPY
|8
|EURCAD
|4
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|17
|NZDUSD
|-6
|CADJPY
|38
|AUDJPY
|15
|GBPCHF
|8
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|8
|NZDJPY
|9
|CHFJPY
|6
|EURCAD
|-40
|AUDUSD
|2
|GBPJPY
|6
|NZDCAD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|2.4K
|NZDUSD
|-444
|CADJPY
|3.5K
|AUDJPY
|1.6K
|GBPCHF
|660
|EURUSD
|410
|GBPUSD
|614
|NZDJPY
|1K
|CHFJPY
|903
|EURCAD
|-2.8K
|AUDUSD
|150
|GBPJPY
|563
|NZDCAD
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.85 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 92
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +105.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok