SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mizan Bin Muhamad 500233
Mohd Sauff Bin Zabidi

Mizan Bin Muhamad 500233

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
160 (93.56%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (6.43%)
En iyi işlem:
4.85 USD
En kötü işlem:
-21.56 USD
Brüt kâr:
140.99 USD (13 722 pips)
Brüt zarar:
-69.99 USD (5 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
92 (105.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.26 USD (92)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
286 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.65
Alış işlemleri:
4 (2.34%)
Satış işlemleri:
167 (97.66%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-6.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-26.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.03 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.01 USD
Maksimum:
43.03 USD (8.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 27
NZDUSD 26
CADJPY 23
AUDJPY 19
GBPCHF 19
EURUSD 18
GBPUSD 11
NZDJPY 10
CHFJPY 8
EURCAD 4
AUDUSD 3
GBPJPY 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 17
NZDUSD -6
CADJPY 38
AUDJPY 15
GBPCHF 8
EURUSD 9
GBPUSD 8
NZDJPY 9
CHFJPY 6
EURCAD -40
AUDUSD 2
GBPJPY 6
NZDCAD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 2.4K
NZDUSD -444
CADJPY 3.5K
AUDJPY 1.6K
GBPCHF 660
EURUSD 410
GBPUSD 614
NZDJPY 1K
CHFJPY 903
EURCAD -2.8K
AUDUSD 150
GBPJPY 563
NZDCAD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.85 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 92
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +105.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 286 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol