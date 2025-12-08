SinyallerBölümler
Teoh Guan Cheang

GC

Teoh Guan Cheang
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
119 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (30.00%)
En iyi işlem:
44.21 USD
En kötü işlem:
-73.88 USD
Brüt kâr:
517.44 USD (41 111 pips)
Brüt zarar:
-507.65 USD (44 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (97.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.36 USD (23)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.20%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
133 (78.24%)
Satış işlemleri:
37 (21.76%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
4.35 USD
Ortalama zarar:
-9.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-38.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-287.10 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.11 USD
Maksimum:
388.10 USD (77.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.66% (0.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 86
GBPCHF 25
XAUUSD 20
GBPUSD 14
GBPAUD 9
GBPJPY 8
USDJPY 7
USDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -242
GBPCHF 153
XAUUSD -4
GBPUSD 32
GBPAUD 32
GBPJPY 26
USDJPY 13
USDSGD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -25K
GBPCHF 11K
XAUUSD -151
GBPUSD 2.7K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.8K
USDJPY 758
USDSGD 28
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.21 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.25 × 8
itexsys-Platform
0.33 × 3
OxSecurities-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
VTMarkets-Live
2.00 × 25
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 214
ICMarketsEU-MT5-4
2.20 × 5
Tickmill-Live
2.21 × 17582
ICMarketsSC-MT5-2
2.35 × 1054
Aglobe-Live
2.40 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
2.63 × 16
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
Exness-MT5Real5
3.52 × 71
StriforSVG-Live
3.67 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
3.72 × 71
51 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.08 06:20
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.08 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
