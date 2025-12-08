- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
119 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
51 (30.00%)
En iyi işlem:
44.21 USD
En kötü işlem:
-73.88 USD
Brüt kâr:
517.44 USD (41 111 pips)
Brüt zarar:
-507.65 USD (44 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (97.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.36 USD (23)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.20%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
133 (78.24%)
Satış işlemleri:
37 (21.76%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
4.35 USD
Ortalama zarar:
-9.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-38.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-287.10 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.11 USD
Maksimum:
388.10 USD (77.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.66% (0.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|86
|GBPCHF
|25
|XAUUSD
|20
|GBPUSD
|14
|GBPAUD
|9
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|7
|USDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|-242
|GBPCHF
|153
|XAUUSD
|-4
|GBPUSD
|32
|GBPAUD
|32
|GBPJPY
|26
|USDJPY
|13
|USDSGD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-25K
|GBPCHF
|11K
|XAUUSD
|-151
|GBPUSD
|2.7K
|GBPAUD
|4.9K
|GBPJPY
|2.8K
|USDJPY
|758
|USDSGD
|28
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.21 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.25 × 8
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
VTMarkets-Live
|2.00 × 25
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 214
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.20 × 5
|
Tickmill-Live
|2.21 × 17582
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.35 × 1054
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.63 × 16
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
Exness-MT5Real5
|3.52 × 71
|
StriforSVG-Live
|3.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.72 × 71
