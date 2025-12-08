- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
3 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
En iyi işlem:
201.40 USD
En kötü işlem:
-112.00 USD
Brüt kâr:
255.80 USD (1 528 pips)
Brüt zarar:
-299.40 USD (1 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (251.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
14.29%
Maks. mevduat yükü:
31.08%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
2 (28.57%)
Satış işlemleri:
5 (71.43%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-6.23 USD
Ortalama kâr:
85.27 USD
Ortalama zarar:
-74.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-101.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.00 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.40 USD
Maksimum:
183.40 USD (28.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.22% (183.40 USD)
Varlığa göre:
10.59% (64.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-44
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +201.40 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +251.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
