- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
23 (88.46%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (11.54%)
En iyi işlem:
5.52 USD
En kötü işlem:
-2.40 USD
Brüt kâr:
54.57 USD (76 845 pips)
Brüt zarar:
-5.18 USD (5 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (29.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.52 USD (15)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
79.39%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
17.77
Alış işlemleri:
10 (38.46%)
Satış işlemleri:
16 (61.54%)
Kâr faktörü:
10.53
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.78 USD (2)
Aylık büyüme:
55.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.78 USD (1.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.08% (2.40 USD)
Varlığa göre:
10.99% (13.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|47
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|BTCUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.52 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok