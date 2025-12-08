SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golten
Tran Xuan Bach

Golten

Tran Xuan Bach
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
53%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
23 (88.46%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (11.54%)
En iyi işlem:
5.52 USD
En kötü işlem:
-2.40 USD
Brüt kâr:
54.57 USD (76 845 pips)
Brüt zarar:
-5.18 USD (5 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (29.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.52 USD (15)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
79.39%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
17.77
Alış işlemleri:
10 (38.46%)
Satış işlemleri:
16 (61.54%)
Kâr faktörü:
10.53
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.78 USD (2)
Aylık büyüme:
55.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.78 USD (1.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.08% (2.40 USD)
Varlığa göre:
10.99% (13.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
BTCUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 47
BTCUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
BTCUSD 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.52 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
31.26 × 42
https://social-trading.exness.com/strategy/228007413/
İnceleme yok
2025.12.09 02:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 02:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 07:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 02:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
