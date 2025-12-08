- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
221 (50.11%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (49.89%)
En iyi işlem:
35.12 USD
En kötü işlem:
-20.18 USD
Brüt kâr:
753.00 USD (43 163 pips)
Brüt zarar:
-803.20 USD (38 763 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (24.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
225.26 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
15.37%
Maks. mevduat yükü:
86.61%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
455
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
201 (45.58%)
Satış işlemleri:
240 (54.42%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
3.41 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
51 (-179.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.65 USD (51)
Aylık büyüme:
-5.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
257.03 USD
Maksimum:
405.75 USD (34.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.20% (405.75 USD)
Varlığa göre:
7.07% (73.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|441
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-50
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.12 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +24.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 34 USD
-5%
0
0
USD
USD
954
USD
USD
1
0%
441
50%
15%
0.93
-0.11
USD
USD
35%
1:500