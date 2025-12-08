SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BINO
Ihar Kisialevich

BINO

Ihar Kisialevich
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 34 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
221 (50.11%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (49.89%)
En iyi işlem:
35.12 USD
En kötü işlem:
-20.18 USD
Brüt kâr:
753.00 USD (43 163 pips)
Brüt zarar:
-803.20 USD (38 763 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (24.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
225.26 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
15.37%
Maks. mevduat yükü:
86.61%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
455
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
201 (45.58%)
Satış işlemleri:
240 (54.42%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
3.41 USD
Ortalama zarar:
-3.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
51 (-179.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.65 USD (51)
Aylık büyüme:
-5.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
257.03 USD
Maksimum:
405.75 USD (34.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.20% (405.75 USD)
Varlığa göre:
7.07% (73.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -50
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.12 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 51
Maksimum ardışık kâr: +24.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
82 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.09 00:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 23:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BINO
Ayda 34 USD
-5%
0
0
USD
954
USD
1
0%
441
50%
15%
0.93
-0.11
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.