Agus Mardiyanto

MEF

Agus Mardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 658%
Weltrade-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
26 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
85.62 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
986.89 USD (955 545 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
26 (986.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
986.89 USD (26)
Sharpe oranı:
1.59
Alım-satım etkinliği:
97.29%
Maks. mevduat yükü:
11.07%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
26 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
37.96 USD
Ortalama kâr:
37.96 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
658.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.48% (6.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 983
BTCUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 914K
BTCUSD 41K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.62 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +986.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 10
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
378 daha fazla...
MEF
İnceleme yok
2025.12.08 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
