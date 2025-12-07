SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wavy Grid EA High Risk
HUSEYIN CETINEL

Wavy Grid EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
XMGlobal-Real 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
275
Kârla kapanan işlemler:
165 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (40.00%)
En iyi işlem:
25.93 USD
En kötü işlem:
-22.65 USD
Brüt kâr:
839.00 USD (3 229 830 pips)
Brüt zarar:
-504.69 USD (2 245 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (118.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.98 USD (11)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
8.59%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
299
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
275 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
5.08 USD
Ortalama zarar:
-4.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-160.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.18 USD (16)
Aylık büyüme:
24.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.81 USD
Maksimum:
166.44 USD (11.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.25% (166.44 USD)
Varlığa göre:
12.77% (185.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD# 131
GOLD# 92
US100Cash 52
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD# 93
GOLD# 208
US100Cash 33
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD# 931K
GOLD# 21K
US100Cash 33K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.93 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +118.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.10 07:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.09 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 00:14
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.08 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
