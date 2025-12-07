- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
8 (27.58%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (72.41%)
En iyi işlem:
5.03 USD
En kötü işlem:
-7.26 USD
Brüt kâr:
12.31 USD (109 027 pips)
Brüt zarar:
-66.68 USD (294 585 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (5.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.64 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.97
Alış işlemleri:
22 (75.86%)
Satış işlemleri:
7 (24.14%)
Kâr faktörü:
0.18
Beklenen getiri:
-1.87 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-3.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-38.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.91 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.97 USD
Maksimum:
55.97 USD (101.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Volatility 50 Index
|8
|Volatility 25 Index
|7
|Volatility 75 Index
|6
|Boom 500 Index
|2
|Crash 300 Index
|2
|Volatility 100 Index
|1
|Volatility 75 (1s) Index
|1
|Crash 500 Index
|1
|Boom 150 Index
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Volatility 50 Index
|-12
|Volatility 25 Index
|-20
|Volatility 75 Index
|-19
|Boom 500 Index
|-7
|Crash 300 Index
|0
|Volatility 100 Index
|-5
|Volatility 75 (1s) Index
|5
|Crash 500 Index
|0
|Boom 150 Index
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Volatility 50 Index
|-31K
|Volatility 25 Index
|-40K
|Volatility 75 Index
|-182K
|Boom 500 Index
|-22K
|Crash 300 Index
|-735
|Volatility 100 Index
|-353
|Volatility 75 (1s) Index
|10K
|Crash 500 Index
|487
|Boom 150 Index
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.03 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +5.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok