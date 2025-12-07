- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
1.31 USD
En kötü işlem:
-0.82 USD
Brüt kâr:
1.57 USD (115 pips)
Brüt zarar:
-0.82 USD (37 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.57 USD (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
61.13%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
1 (33.33%)
Satış işlemleri:
2 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
0.79 USD
Ortalama zarar:
-0.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.82 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.82 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.04% (21.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|1
|USDCAD
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|102
|USDCAD
|-37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Close system/Grid strategy, 80-90%+ accuracy, high winrate.
Holding period: weeks to months.
Macro view for long-term consistency.
İnceleme yok
