SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 5
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 5

Filippo Mugnaini
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
14 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (22.22%)
En iyi işlem:
0.46 EUR
En kötü işlem:
-0.79 EUR
Brüt kâr:
4.90 EUR (591 pips)
Brüt zarar:
-3.39 EUR (342 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.68 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
7 (38.89%)
Satış işlemleri:
11 (61.11%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
0.35 EUR
Ortalama zarar:
-0.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.79 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 EUR
Maksimum:
1.28 EUR (1.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 249
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.46 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.79 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.07 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol