Chi Hieu Cong

Hhatelbarel ben Shbaradhadotr

Chi Hieu Cong
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 55%
Top1Group-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
766
Kârla kapanan işlemler:
519 (67.75%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (32.25%)
En iyi işlem:
6 179.98 USD
En kötü işlem:
-9 203.20 USD
Brüt kâr:
123 770.13 USD (1 859 825 pips)
Brüt zarar:
-85 381.86 USD (1 023 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (8 541.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 404.57 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.17%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
442 (57.70%)
Satış işlemleri:
324 (42.30%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
50.12 USD
Ortalama kâr:
238.48 USD
Ortalama zarar:
-345.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-566.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29 637.78 USD (4)
Aylık büyüme:
-83.80%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
386.01 USD
Maksimum:
31 123.04 USD (49.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.66% (931.62 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 539
BTCUSD 56
GBPJPY 37
USOil 22
USDJPY 19
ETHUSD 10
SP500 9
Coffee 8
GBPUSD 7
XRPUSD 6
DOGUSD 5
EURUSD 5
DJ30 5
Sugar 4
AUDUSD 4
CHINA50 3
USDCHF 3
USDCAD 3
XAGUSD 3
SOLUSD 2
GER30 2
HK50 2
TECH100 2
NGAS 2
CHINA300 1
WMT 1
FILUSD 1
TAIEX 1
UK100 1
JPN225 1
AUS200 1
NVIDIA 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 20K
BTCUSD 19K
GBPJPY 124
USOil 561
USDJPY -1.6K
ETHUSD -94
SP500 2.2K
Coffee -206
GBPUSD 121
XRPUSD 801
DOGUSD 252
EURUSD 192
DJ30 11
Sugar 229
AUDUSD -35
CHINA50 38
USDCHF -60
USDCAD 18
XAGUSD -4
SOLUSD -37
GER30 -83
HK50 -4
TECH100 -7
NGAS -2.4K
CHINA300 0
WMT -202
FILUSD -1
TAIEX -11
UK100 0
JPN225 1
AUS200 -5
NVIDIA 81
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 109K
BTCUSD 492K
GBPJPY 242
USOil 12K
USDJPY -8.3K
ETHUSD -5K
SP500 326K
Coffee -43
GBPUSD 1.1K
XRPUSD 8.2K
DOGUSD 3.6K
EURUSD -339
DJ30 -3K
Sugar 16
AUDUSD -345
CHINA50 2.7K
USDCHF -491
USDCAD -587
XAGUSD -80
SOLUSD -3.7K
GER30 -80K
HK50 -1.4K
TECH100 -7.8K
NGAS -2.4K
CHINA300 35
WMT -167
FILUSD -125
TAIEX -2K
UK100 645
JPN225 595
AUS200 -3.9K
NVIDIA 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 179.98 USD
En kötü işlem: -9 203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +8 541.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Top1Group-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Công cụ giao dịch: VÀNG
  • Tiền gửi tối thiểu: 300 đô la 
  • Khung thời gian: 15 phút
  • Nhà môi giới cung cấp: Bất kỳ nhà môi trường uy tín nào cũng có điều kiện tốt trong cặp VÀNG. 
  • Loại tài khoản: Độ lệch giảm kèm hoa hồng. (ECN)
  • QUAN TRỌNG:     Độ lệch thấp là tốt hơn, mục tiêu chênh lệch khoảng 10-20 xu   (Ví dụ: 2043,50/2043,60)  
  • Loại tài khoản: ECN


İnceleme yok
2025.12.07 21:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 21:11
A large drawdown may occur on the account again
