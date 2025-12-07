- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
169 (53.48%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (46.52%)
En iyi işlem:
1 357.30 USD
En kötü işlem:
-1 061.20 USD
Brüt kâr:
7 326.06 USD (678 247 pips)
Brüt zarar:
-6 239.07 USD (579 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (846.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 070.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
0.57
Alış işlemleri:
110 (34.81%)
Satış işlemleri:
206 (65.19%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
43.35 USD
Ortalama zarar:
-42.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-541.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 061.20 USD (1)
Aylık büyüme:
41.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 730.22 USD
Maksimum:
1 917.08 USD (68.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.17% (1 917.08 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|316
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|99K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 357.30 USD
En kötü işlem: -1 061 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +846.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
İnceleme yok