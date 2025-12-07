SinyallerBölümler
Hey Gold Richest
Wacharapong Kasemjirayuwat

Hey Gold Richest

Wacharapong Kasemjirayuwat
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 41%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
169 (53.48%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (46.52%)
En iyi işlem:
1 357.30 USD
En kötü işlem:
-1 061.20 USD
Brüt kâr:
7 326.06 USD (678 247 pips)
Brüt zarar:
-6 239.07 USD (579 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (846.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 070.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
146
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
0.57
Alış işlemleri:
110 (34.81%)
Satış işlemleri:
206 (65.19%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
43.35 USD
Ortalama zarar:
-42.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-541.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 061.20 USD (1)
Aylık büyüme:
41.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 730.22 USD
Maksimum:
1 917.08 USD (68.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.17% (1 917.08 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 316
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 99K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 357.30 USD
En kötü işlem: -1 061 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +846.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
52 daha fazla...
Focus on smart strategies to minimize risk and boost gains. ( มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มผลกำไร )
İnceleme yok
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
