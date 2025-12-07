SinyallerBölümler
Mateus Almeida De Araujo

Copy trade Bitcoin

Mateus Almeida De Araujo
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 429%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
46.23 USD
En kötü işlem:
-10.40 USD
Brüt kâr:
106.30 USD (795 599 pips)
Brüt zarar:
-26.04 USD (244 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (63.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.20
Alış işlemleri:
1 (7.69%)
Satış işlemleri:
12 (92.31%)
Kâr faktörü:
4.08
Beklenen getiri:
6.17 USD
Ortalama kâr:
13.29 USD
Ortalama zarar:
-5.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.13 USD (3)
Aylık büyüme:
428.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.41 USD
Maksimum:
19.13 USD (34.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.42% (19.13 USD)
Varlığa göre:
18.52% (34.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 80
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 551K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.23 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +63.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bitcoin specialist

Maximum and minimum halving code

Come profit in the medium and long term, open the same brokerage account and follow my strategy

Link copy trade


İnceleme yok
2025.12.07 19:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 16:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
