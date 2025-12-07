- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
3 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (57.14%)
En iyi işlem:
100.13 USD
En kötü işlem:
-93.31 USD
Brüt kâr:
191.57 USD (24 164 pips)
Brüt zarar:
-252.51 USD (220 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (186.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
2.39%
Maks. mevduat yükü:
16.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.24
Alış işlemleri:
1 (14.29%)
Satış işlemleri:
6 (85.71%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-8.71 USD
Ortalama kâr:
63.86 USD
Ortalama zarar:
-63.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-248.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-248.81 USD (4)
Aylık büyüme:
-6.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
246.24 USD
Maksimum:
251.41 USD (28.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.30% (250.71 USD)
Varlığa göre:
1.80% (12.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-214
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-212K
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.13 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +186.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -248.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
Exness-MT5Real7
|27.14 × 190
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
820
USD
USD
1
0%
7
42%
2%
0.75
-8.71
USD
USD
28%
1:400