SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Quantum Trend Master
Lo Kartono

Quantum Trend Master

Lo Kartono
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
8 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
En iyi işlem:
40.18 USD
En kötü işlem:
-160.00 USD
Brüt kâr:
181.22 USD (16 189 pips)
Brüt zarar:
-408.05 USD (22 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (61.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.15 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
17 (89.47%)
Satış işlemleri:
2 (10.53%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-11.94 USD
Ortalama kâr:
22.65 USD
Ortalama zarar:
-37.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-226.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.15 USD (4)
Aylık büyüme:
-93.12%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
226.83 USD
Maksimum:
246.89 USD (112.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m -227
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m -5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.18 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +61.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol