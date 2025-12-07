- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
8 (42.10%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (57.89%)
En iyi işlem:
40.18 USD
En kötü işlem:
-160.00 USD
Brüt kâr:
181.22 USD (16 189 pips)
Brüt zarar:
-408.05 USD (22 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (61.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.15 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
17 (89.47%)
Satış işlemleri:
2 (10.53%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-11.94 USD
Ortalama kâr:
22.65 USD
Ortalama zarar:
-37.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-226.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.15 USD (4)
Aylık büyüme:
-93.12%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
226.83 USD
Maksimum:
246.89 USD (112.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|-227
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|-5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.18 USD
En kötü işlem: -160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +61.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
