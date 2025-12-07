SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / From 616 Dollar
Budidno

From 616 Dollar

Budidno
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 127%
FBS-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 182
Kârla kapanan işlemler:
846 (71.57%)
Zararla kapanan işlemler:
336 (28.43%)
En iyi işlem:
109.68 USD
En kötü işlem:
-67.96 USD
Brüt kâr:
3 301.75 USD (3 547 670 pips)
Brüt zarar:
-2 715.17 USD (3 554 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (195.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
195.04 USD (71)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
527
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
758 (64.13%)
Satış işlemleri:
424 (35.87%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
3.90 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-133.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.69 USD (5)
Aylık büyüme:
115.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.05 USD
Maksimum:
275.12 USD (89.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.40% (275.12 USD)
Varlığa göre:
0.14% (1.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 616
BTCUSD 288
US100 168
ETHUSD 45
US500 38
EURUSD 18
XRPUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD -280
US100 17
ETHUSD -74
US500 -8
EURUSD 2
XRPUSD -42
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 67K
BTCUSD -273K
US100 -33K
ETHUSD -33K
US500 -8.3K
EURUSD 103
XRPUSD -9.6K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.68 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +195.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
itexsys-Platform
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 43
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
248 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 09:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
