- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 182
Kârla kapanan işlemler:
846 (71.57%)
Zararla kapanan işlemler:
336 (28.43%)
En iyi işlem:
109.68 USD
En kötü işlem:
-67.96 USD
Brüt kâr:
3 301.75 USD (3 547 670 pips)
Brüt zarar:
-2 715.17 USD (3 554 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (195.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
195.04 USD (71)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.55%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
527
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
758 (64.13%)
Satış işlemleri:
424 (35.87%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
3.90 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-133.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.69 USD (5)
Aylık büyüme:
115.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
116.05 USD
Maksimum:
275.12 USD (89.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.40% (275.12 USD)
Varlığa göre:
0.14% (1.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|616
|BTCUSD
|288
|US100
|168
|ETHUSD
|45
|US500
|38
|EURUSD
|18
|XRPUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|-280
|US100
|17
|ETHUSD
|-74
|US500
|-8
|EURUSD
|2
|XRPUSD
|-42
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|67K
|BTCUSD
|-273K
|US100
|-33K
|ETHUSD
|-33K
|US500
|-8.3K
|EURUSD
|103
|XRPUSD
|-9.6K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.68 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +195.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
