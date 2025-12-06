- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.08 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.08 USD (822 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.08 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
90.50%
Maks. mevduat yükü:
27.40%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
0.08 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
19.25% (1.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|822
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.08 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ichimoku strategy and wave i
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
0
0%
1
100%
90%
n/a
0.08
USD
USD
19%
1:500