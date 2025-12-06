SinyallerBölümler
KAUSER AHMED

PP51317530

KAUSER AHMED
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
22.37 USD
En kötü işlem:
-29.16 USD
Brüt kâr:
48.62 USD (4 784 pips)
Brüt zarar:
-29.24 USD (3 193 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (26.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.25 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
144 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
6.08 USD
Ortalama zarar:
-29.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-29.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.16 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.99 USD
Maksimum:
29.24 USD (5.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
EURUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 26
EURUSD -7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.6K
EURUSD -1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.37 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.32 × 327
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.74 × 163
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
ICTrading-MT5-4
1.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1490
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
49 daha fazla...
2025.12.06 14:58
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 2.04% of days out of the 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
80% of trades performed within 1 days. This comprises 1.02% of days out of the 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 14:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.06 14:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 143 days
