Guosheng Chen

Stronggo1

Guosheng Chen
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
93 (54.06%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (45.93%)
En iyi işlem:
130.05 USD
En kötü işlem:
-42.95 USD
Brüt kâr:
1 308.51 USD (36 068 pips)
Brüt zarar:
-879.51 USD (43 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (148.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.22 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
177
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
73 (42.44%)
Satış işlemleri:
99 (57.56%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
14.07 USD
Ortalama zarar:
-11.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-138.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-138.43 USD (6)
Aylık büyüme:
61.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.51 USD
Maksimum:
146.71 USD (15.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.17% (47.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 152
USDCAD 9
AUDUSD 5
EURUSD 3
BTCUSD 1
GBPAUD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 408
USDCAD 2
AUDUSD -9
EURUSD 19
BTCUSD -4
GBPAUD 14
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
USDCAD 208
AUDUSD -130
EURUSD -68
BTCUSD -18K
GBPAUD 548
GBPUSD 29
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +130.05 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +148.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -138.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 48
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.18 × 11
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 153
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
TickmillUK-Live
0.50 × 16
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
143 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.06 13:48
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 10.64% of days out of the 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
