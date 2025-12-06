- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
93 (54.06%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (45.93%)
En iyi işlem:
130.05 USD
En kötü işlem:
-42.95 USD
Brüt kâr:
1 308.51 USD (36 068 pips)
Brüt zarar:
-879.51 USD (43 245 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (148.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.22 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
177
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
2.92
Alış işlemleri:
73 (42.44%)
Satış işlemleri:
99 (57.56%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
14.07 USD
Ortalama zarar:
-11.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-138.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-138.43 USD (6)
Aylık büyüme:
61.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.51 USD
Maksimum:
146.71 USD (15.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.17% (47.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|USDCAD
|9
|AUDUSD
|5
|EURUSD
|3
|BTCUSD
|1
|GBPAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|408
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|-9
|EURUSD
|19
|BTCUSD
|-4
|GBPAUD
|14
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|USDCAD
|208
|AUDUSD
|-130
|EURUSD
|-68
|BTCUSD
|-18K
|GBPAUD
|548
|GBPUSD
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +130.05 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +148.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -138.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 48
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.18 × 11
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 153
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
İnceleme yok