- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 725
Kârla kapanan işlemler:
1 624 (94.14%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (5.86%)
En iyi işlem:
342.43 USD
En kötü işlem:
-152.78 USD
Brüt kâr:
3 646.43 USD (9 474 846 pips)
Brüt zarar:
-480.91 USD (2 673 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
390 (657.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
768.54 USD (291)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.58%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.38
Alış işlemleri:
1 003 (58.14%)
Satış işlemleri:
722 (41.86%)
Kâr faktörü:
7.58
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-4.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-10.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.27 USD (2)
Aylık büyüme:
32.46%
Yıllık tahmin:
393.87%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
193.27 USD (18.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.47% (193.27 USD)
Varlığa göre:
17.61% (571.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|354
|BTCJPY
|327
|EURAUD.s
|241
|EURUSD.s
|225
|BTCUSD
|196
|AUDUSD.s
|184
|AUDCAD.s
|146
|USDJPY.s
|27
|XAUUSD.s
|11
|USDCHF.s
|10
|EURGBP.s
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.s
|973
|BTCJPY
|230
|EURAUD.s
|425
|EURUSD.s
|470
|BTCUSD
|222
|AUDUSD.s
|286
|AUDCAD.s
|566
|USDJPY.s
|45
|XAUUSD.s
|44
|USDCHF.s
|56
|EURGBP.s
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.s
|94K
|BTCJPY
|3.9M
|EURAUD.s
|69K
|EURUSD.s
|55K
|BTCUSD
|2.4M
|AUDUSD.s
|28K
|AUDCAD.s
|32K
|USDJPY.s
|6.6K
|XAUUSD.s
|4.3K
|USDCHF.s
|3.3K
|EURGBP.s
|40
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +342.43 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 291
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +657.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok