Eloizio Coelho Alves

INTENSO _ Required above 1000USD

Eloizio Coelho Alves
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 291%
PUPrime-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 725
Kârla kapanan işlemler:
1 624 (94.14%)
Zararla kapanan işlemler:
101 (5.86%)
En iyi işlem:
342.43 USD
En kötü işlem:
-152.78 USD
Brüt kâr:
3 646.43 USD (9 474 846 pips)
Brüt zarar:
-480.91 USD (2 673 455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
390 (657.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
768.54 USD (291)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
4.58%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
16.38
Alış işlemleri:
1 003 (58.14%)
Satış işlemleri:
722 (41.86%)
Kâr faktörü:
7.58
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-4.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-10.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-193.27 USD (2)
Aylık büyüme:
32.46%
Yıllık tahmin:
393.87%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
193.27 USD (18.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.47% (193.27 USD)
Varlığa göre:
17.61% (571.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.s 354
BTCJPY 327
EURAUD.s 241
EURUSD.s 225
BTCUSD 196
AUDUSD.s 184
AUDCAD.s 146
USDJPY.s 27
XAUUSD.s 11
USDCHF.s 10
EURGBP.s 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.s 973
BTCJPY 230
EURAUD.s 425
EURUSD.s 470
BTCUSD 222
AUDUSD.s 286
AUDCAD.s 566
USDJPY.s 45
XAUUSD.s 44
USDCHF.s 56
EURGBP.s 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.s 94K
BTCJPY 3.9M
EURAUD.s 69K
EURUSD.s 55K
BTCUSD 2.4M
AUDUSD.s 28K
AUDCAD.s 32K
USDJPY.s 6.6K
XAUUSD.s 4.3K
USDCHF.s 3.3K
EURGBP.s 40
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +342.43 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 291
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +657.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

