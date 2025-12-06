SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Storm
Eloizio Coelho Alves

Storm

Eloizio Coelho Alves
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 024%
PUPrime-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
488
Kârla kapanan işlemler:
455 (93.23%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (6.76%)
En iyi işlem:
23.33 USD
En kötü işlem:
-13.46 USD
Brüt kâr:
1 516.46 USD (129 615 pips)
Brüt zarar:
-85.20 USD (5 996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (277.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.43 USD (86)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
106.33
Alış işlemleri:
290 (59.43%)
Satış işlemleri:
198 (40.57%)
Kâr faktörü:
17.80
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
3.33 USD
Ortalama zarar:
-2.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.46 USD (1)
Aylık büyüme:
11.91%
Yıllık tahmin:
144.55%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.46 USD (3.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.66% (1.34 USD)
Varlığa göre:
6.58% (156.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.s 171
EURUSD.s 96
AUDUSD.s 90
AUDCAD.s 90
NZDCAD.s 24
USDCAD.s 11
USDCHF.s 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.s 653
EURUSD.s 251
AUDUSD.s 238
AUDCAD.s 202
NZDCAD.s 83
USDCAD.s 21
USDCHF.s -17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.s 53K
EURUSD.s 26K
AUDUSD.s 16K
AUDCAD.s 22K
NZDCAD.s 5.4K
USDCAD.s 3K
USDCHF.s -2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.33 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +277.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol