İşlemler:
488
Kârla kapanan işlemler:
455 (93.23%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (6.76%)
En iyi işlem:
23.33 USD
En kötü işlem:
-13.46 USD
Brüt kâr:
1 516.46 USD (129 615 pips)
Brüt zarar:
-85.20 USD (5 996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (277.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
277.43 USD (86)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
106.33
Alış işlemleri:
290 (59.43%)
Satış işlemleri:
198 (40.57%)
Kâr faktörü:
17.80
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
3.33 USD
Ortalama zarar:
-2.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.46 USD (1)
Aylık büyüme:
11.91%
Yıllık tahmin:
144.55%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.46 USD (3.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.66% (1.34 USD)
Varlığa göre:
6.58% (156.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|171
|EURUSD.s
|96
|AUDUSD.s
|90
|AUDCAD.s
|90
|NZDCAD.s
|24
|USDCAD.s
|11
|USDCHF.s
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.s
|653
|EURUSD.s
|251
|AUDUSD.s
|238
|AUDCAD.s
|202
|NZDCAD.s
|83
|USDCAD.s
|21
|USDCHF.s
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.s
|53K
|EURUSD.s
|26K
|AUDUSD.s
|16K
|AUDCAD.s
|22K
|NZDCAD.s
|5.4K
|USDCAD.s
|3K
|USDCHF.s
|-2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +23.33 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +277.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
