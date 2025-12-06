- Büyüme
İşlemler:
281
Kârla kapanan işlemler:
215 (76.51%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (23.49%)
En iyi işlem:
281.82 USD
En kötü işlem:
-146.80 USD
Brüt kâr:
5 104.72 USD (181 868 pips)
Brüt zarar:
-2 618.46 USD (91 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (2 461.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 461.21 USD (58)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
281
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
138 (49.11%)
Satış işlemleri:
143 (50.89%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
8.85 USD
Ortalama kâr:
23.74 USD
Ortalama zarar:
-39.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-2 472.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 472.71 USD (34)
Aylık büyüme:
129.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 472.71 USD (55.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.85% (2 472.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|280
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|87K
|BTCUSD
|3.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +281.82 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +2 461.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 472.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.94 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
