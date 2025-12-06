SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Moment
Ardian Nugroho

Gold Moment

Ardian Nugroho
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 130%
SalmaMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
281
Kârla kapanan işlemler:
215 (76.51%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (23.49%)
En iyi işlem:
281.82 USD
En kötü işlem:
-146.80 USD
Brüt kâr:
5 104.72 USD (181 868 pips)
Brüt zarar:
-2 618.46 USD (91 384 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (2 461.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 461.21 USD (58)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
281
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
138 (49.11%)
Satış işlemleri:
143 (50.89%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
8.85 USD
Ortalama kâr:
23.74 USD
Ortalama zarar:
-39.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-2 472.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 472.71 USD (34)
Aylık büyüme:
129.57%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 472.71 USD (55.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.85% (2 472.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 280
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 87K
BTCUSD 3.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +281.82 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +2 461.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 472.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.94 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
6.25 × 4
FBS-Real-10
7.17 × 12
Exness-Real18
8.76 × 59
4 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.06 07:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 07:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 07:28
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol