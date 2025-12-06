- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
55 (69.62%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (30.38%)
En iyi işlem:
58.45 USD
En kötü işlem:
-20.05 USD
Brüt kâr:
256.79 USD (88 541 pips)
Brüt zarar:
-85.55 USD (19 849 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (154.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.02 USD (11)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
16.84%
Maks. mevduat yükü:
96.96%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
3.59
Alış işlemleri:
41 (51.90%)
Satış işlemleri:
38 (48.10%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
4.67 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.03 USD (4)
Aylık büyüme:
7.79%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.71 USD (1.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.98% (47.71 USD)
Varlığa göre:
19.16% (442.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|BTCUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|165
|BTCUSD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|BTCUSD
|47K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.45 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +154.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mục tiêu là sống soát lợi nhuận 5-20% tháng
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
1
3%
79
69%
17%
3.00
2.17
USD
USD
19%
1:500