Akondo Ayewa

Aurore

Akondo Ayewa
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
25 (73.52%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (26.47%)
En iyi işlem:
12.53 EUR
En kötü işlem:
-71.75 EUR
Brüt kâr:
43.39 EUR (1 299 pips)
Brüt zarar:
-129.88 EUR (7 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.02 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
22.54%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
19 (55.88%)
Satış işlemleri:
15 (44.12%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-2.54 EUR
Ortalama kâr:
1.74 EUR
Ortalama zarar:
-14.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-71.75 EUR (1)
Aylık büyüme:
-17.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.93 EUR
Maksimum:
104.95 EUR (20.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.26% (104.95 EUR)
Varlığa göre:
2.65% (11.63 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.53 EUR
En kötü işlem: -72 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.84 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8370
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
8.00 × 5
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
9 daha fazla...
Coool ea
İnceleme yok
2025.12.09 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.09 04:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 04:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 23:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 23:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
