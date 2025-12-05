- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
25 (73.52%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (26.47%)
En iyi işlem:
12.53 EUR
En kötü işlem:
-71.75 EUR
Brüt kâr:
43.39 EUR (1 299 pips)
Brüt zarar:
-129.88 EUR (7 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (2.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
18.02 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
22.54%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
19 (55.88%)
Satış işlemleri:
15 (44.12%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-2.54 EUR
Ortalama kâr:
1.74 EUR
Ortalama zarar:
-14.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-71.75 EUR (1)
Aylık büyüme:
-17.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.93 EUR
Maksimum:
104.95 EUR (20.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.26% (104.95 EUR)
Varlığa göre:
2.65% (11.63 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.53 EUR
En kötü işlem: -72 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.84 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8370
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|8.00 × 5
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
