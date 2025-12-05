- Büyüme
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
279 (68.38%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (31.62%)
En iyi işlem:
30.36 USD
En kötü işlem:
-36.63 USD
Brüt kâr:
684.99 USD (193 211 pips)
Brüt zarar:
-618.27 USD (154 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (46.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.88 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
292 (71.57%)
Satış işlemleri:
116 (28.43%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-4.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.85 USD (4)
Aylık büyüme:
6.81%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.87 USD
Maksimum:
137.24 USD (40.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|US30
|74
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|33
|NAS100
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|125
|US30
|-32
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-3
|NAS100
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.2K
|US30
|31K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-363
|NAS100
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +30.36 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +46.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
No martingale, no grid, no hedge!
