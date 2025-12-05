SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Provisionfxmoderado
Rodolfo Jorge

Provisionfxmoderado

Rodolfo Jorge
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
408
Kârla kapanan işlemler:
279 (68.38%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (31.62%)
En iyi işlem:
30.36 USD
En kötü işlem:
-36.63 USD
Brüt kâr:
684.99 USD (193 211 pips)
Brüt zarar:
-618.27 USD (154 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (46.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.88 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
292 (71.57%)
Satış işlemleri:
116 (28.43%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
2.46 USD
Ortalama zarar:
-4.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.85 USD (4)
Aylık büyüme:
6.81%
Algo alım-satım:
62%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.87 USD
Maksimum:
137.24 USD (40.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 193
US30 74
USDJPY 64
USDCAD 36
EURUSD 33
NAS100 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 125
US30 -32
USDJPY -28
USDCAD 4
EURUSD -3
NAS100 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.2K
US30 31K
USDJPY -1.4K
USDCAD 319
EURUSD -363
NAS100 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
İnceleme yok
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
