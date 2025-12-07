- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
36.38 USD (3 634 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (36.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.38 USD (10)
Sharpe oranı:
1.83
Alım-satım etkinliği:
29.75%
Maks. mevduat yükü:
33.16%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.64 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
18.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.16% (23.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +36.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 94
|
ICMarkets-Live12
|1.04 × 90
|
BlackBullMarkets-Live
|1.77 × 83
|
N1CapitalMarkets-Live
|1.95 × 98
|
Alpari-ECN1
|3.48 × 27
|
ICMarketsSC-Live16
|4.06 × 50
|
JustForex-Live
|4.32 × 221
|
EGlobal-Cent5
|4.94 × 247
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|5.14 × 71
