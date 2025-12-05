- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
17 (54.83%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (45.16%)
En iyi işlem:
4.94 USD
En kötü işlem:
-2.82 USD
Brüt kâr:
39.96 USD (2 041 pips)
Brüt zarar:
-30.30 USD (1 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (7.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.06 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.42%
Maks. mevduat yükü:
16.08%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
56 saniye
Düzelme faktörü:
1.10
Alış işlemleri:
21 (67.74%)
Satış işlemleri:
10 (32.26%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.76 USD (3)
Aylık büyüme:
9.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.74 USD
Maksimum:
8.78 USD (7.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.86% (8.78 USD)
Varlığa göre:
0.82% (0.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|577
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.94 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
