İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
42 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (16.00%)
En iyi işlem:
425 360.13 IDR
En kötü işlem:
-195 527.86 IDR
Brüt kâr:
5 095 053.87 IDR (306 662 pips)
Brüt zarar:
-705 557.08 IDR (42 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 359 168.99 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 359 168.99 IDR (8)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
43.91%
Maks. mevduat yükü:
4.77%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
22.02
Alış işlemleri:
16 (32.00%)
Satış işlemleri:
34 (68.00%)
Kâr faktörü:
7.22
Beklenen getiri:
87 789.94 IDR
Ortalama kâr:
121 310.81 IDR
Ortalama zarar:
-88 194.64 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-199 351.96 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-199 351.96 IDR (2)
Aylık büyüme:
87.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
199 351.96 IDR (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (199 351.96 IDR)
Varlığa göre:
4.48% (410 745.90 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|442
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|264K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +425 360.13 IDR
En kötü işlem: -195 528 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 359 168.99 IDR
Maksimum ardışık zarar: -199 351.96 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
İnceleme yok
