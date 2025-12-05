SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / I love my dog
Evi Suryawati

I love my dog

Evi Suryawati
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
42 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (16.00%)
En iyi işlem:
425 360.13 IDR
En kötü işlem:
-195 527.86 IDR
Brüt kâr:
5 095 053.87 IDR (306 662 pips)
Brüt zarar:
-705 557.08 IDR (42 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 359 168.99 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 359 168.99 IDR (8)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
43.91%
Maks. mevduat yükü:
4.77%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
22.02
Alış işlemleri:
16 (32.00%)
Satış işlemleri:
34 (68.00%)
Kâr faktörü:
7.22
Beklenen getiri:
87 789.94 IDR
Ortalama kâr:
121 310.81 IDR
Ortalama zarar:
-88 194.64 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-199 351.96 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-199 351.96 IDR (2)
Aylık büyüme:
87.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
199 351.96 IDR (3.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.31% (199 351.96 IDR)
Varlığa göre:
4.48% (410 745.90 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 442
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 264K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +425 360.13 IDR
En kötü işlem: -195 528 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 359 168.99 IDR
Maksimum ardışık zarar: -199 351.96 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
İnceleme yok
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 15:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
