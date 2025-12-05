- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
76 (50.33%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (49.67%)
En iyi işlem:
165.76 USD
En kötü işlem:
-59.98 USD
Brüt kâr:
1 023.67 USD (3 496 685 pips)
Brüt zarar:
-540.51 USD (355 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (46.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
649.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
74 (49.01%)
Satış işlemleri:
77 (50.99%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
3.20 USD
Ortalama kâr:
13.47 USD
Ortalama zarar:
-7.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-47.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.67 USD (5)
Aylık büyüme:
232.81%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
178.45 USD
Maksimum:
187.25 USD (673.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|27
|BTCUSDm
|22
|EURUSDm
|18
|USDCADm
|18
|USDJPYm
|13
|GBPUSDm
|11
|AUDUSDm
|10
|ETHUSDm
|8
|USDCHFm
|7
|NZDUSDm
|7
|US30m
|5
|USOILm
|3
|NZDJPYm
|1
|AUS200m
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-45
|BTCUSDm
|621
|EURUSDm
|40
|USDCADm
|-15
|USDJPYm
|-64
|GBPUSDm
|-22
|AUDUSDm
|23
|ETHUSDm
|-3
|USDCHFm
|1
|NZDUSDm
|-9
|US30m
|-32
|USOILm
|5
|NZDJPYm
|-14
|AUS200m
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|8.7K
|BTCUSDm
|3.1M
|EURUSDm
|597
|USDCADm
|319
|USDJPYm
|5
|GBPUSDm
|-270
|AUDUSDm
|581
|ETHUSDm
|-517
|USDCHFm
|-6
|NZDUSDm
|210
|US30m
|-951
|USOILm
|171
|NZDJPYm
|-153
|AUS200m
|-8.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +165.76 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok