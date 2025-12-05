SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tan Bamboo
Van Tan Hoang

Tan Bamboo

Van Tan Hoang
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real28
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
76 (50.33%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (49.67%)
En iyi işlem:
165.76 USD
En kötü işlem:
-59.98 USD
Brüt kâr:
1 023.67 USD (3 496 685 pips)
Brüt zarar:
-540.51 USD (355 143 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (46.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
649.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
74 (49.01%)
Satış işlemleri:
77 (50.99%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
3.20 USD
Ortalama kâr:
13.47 USD
Ortalama zarar:
-7.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-47.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-94.67 USD (5)
Aylık büyüme:
232.81%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
178.45 USD
Maksimum:
187.25 USD (673.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 27
BTCUSDm 22
EURUSDm 18
USDCADm 18
USDJPYm 13
GBPUSDm 11
AUDUSDm 10
ETHUSDm 8
USDCHFm 7
NZDUSDm 7
US30m 5
USOILm 3
NZDJPYm 1
AUS200m 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -45
BTCUSDm 621
EURUSDm 40
USDCADm -15
USDJPYm -64
GBPUSDm -22
AUDUSDm 23
ETHUSDm -3
USDCHFm 1
NZDUSDm -9
US30m -32
USOILm 5
NZDJPYm -14
AUS200m -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 8.7K
BTCUSDm 3.1M
EURUSDm 597
USDCADm 319
USDJPYm 5
GBPUSDm -270
AUDUSDm 581
ETHUSDm -517
USDCHFm -6
NZDUSDm 210
US30m -951
USOILm 171
NZDJPYm -153
AUS200m -8.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +165.76 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

