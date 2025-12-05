SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TJP
Nur Muhammad Fajri

TJP

Nur Muhammad Fajri
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
FBS-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
115 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (28.13%)
En iyi işlem:
14.94 USD
En kötü işlem:
-11.20 USD
Brüt kâr:
311.74 USD (2 370 814 pips)
Brüt zarar:
-231.94 USD (1 007 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (105.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.37 USD (33)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
52.84%
Maks. mevduat yükü:
2.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
98 (61.25%)
Satış işlemleri:
62 (38.75%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-5.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.09 USD (6)
Aylık büyüme:
103.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.61 USD
Maksimum:
66.64 USD (35.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.63% (66.64 USD)
Varlığa göre:
0.23% (0.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 95
XAUUSD 48
USDJPY 8
EURUSD 6
GBPUSD 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 138
XAUUSD -6
USDJPY -26
EURUSD 4
GBPUSD -31
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.4M
XAUUSD -738
USDJPY -347
EURUSD 72
GBPUSD -309
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.94 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +105.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGMSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 3
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
ForexTime-MT5
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 2
279 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.05 14:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 14:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 14:42
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TJP
Ayda 30 USD
104%
0
0
USD
94
USD
1
0%
160
71%
53%
1.34
0.50
USD
67%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.