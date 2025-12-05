- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
115 (71.87%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (28.13%)
En iyi işlem:
14.94 USD
En kötü işlem:
-11.20 USD
Brüt kâr:
311.74 USD (2 370 814 pips)
Brüt zarar:
-231.94 USD (1 007 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (105.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.37 USD (33)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
52.84%
Maks. mevduat yükü:
2.49%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
98 (61.25%)
Satış işlemleri:
62 (38.75%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
2.71 USD
Ortalama zarar:
-5.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.09 USD (6)
Aylık büyüme:
103.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.61 USD
Maksimum:
66.64 USD (35.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.63% (66.64 USD)
Varlığa göre:
0.23% (0.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|95
|XAUUSD
|48
|USDJPY
|8
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|138
|XAUUSD
|-6
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|-31
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.4M
|XAUUSD
|-738
|USDJPY
|-347
|EURUSD
|72
|GBPUSD
|-309
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.94 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +105.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 5
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
104%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
1
0%
160
71%
53%
1.34
0.50
USD
USD
67%
1:500