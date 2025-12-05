SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MrGold10
Nguyen Viet Dong

MrGold10

Nguyen Viet Dong
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 193%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
77 (54.60%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (45.39%)
En iyi işlem:
32.98 USD
En kötü işlem:
-24.28 USD
Brüt kâr:
665.51 USD (232 934 pips)
Brüt zarar:
-558.66 USD (137 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (28.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
1.54%
Maks. mevduat yükü:
22.11%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.05
Alış işlemleri:
73 (51.77%)
Satış işlemleri:
68 (48.23%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
8.64 USD
Ortalama zarar:
-8.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-65.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.77 USD (4)
Aylık büyüme:
41.56%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.65 USD
Maksimum:
101.74 USD (75.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.25% (101.74 USD)
Varlığa göre:
0.09% (0.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 140
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 102
BTCUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 43K
BTCUSD 52K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.98 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +28.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
19.27 × 37
İnceleme yok
2025.12.05 16:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 13:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 13:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

