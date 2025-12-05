- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
17 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (19.05%)
En iyi işlem:
4.25 USD
En kötü işlem:
-0.33 USD
Brüt kâr:
20.63 USD (20 620 pips)
Brüt zarar:
-0.45 USD (448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (4.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.59 USD (4)
Sharpe oranı:
0.76
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
61.15
Alış işlemleri:
8 (38.10%)
Satış işlemleri:
13 (61.90%)
Kâr faktörü:
45.84
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
1.21 USD
Ortalama zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.33 USD (1)
Aylık büyüme:
11.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Running US100 Nasdaq EA Only Scalping sector
Link to the EA: https://www.mql5.com/en/market/product/126122
Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1 Broker 2 Broker 3 Broker 4
Anyone
- using this link: Darwinex Zero or
- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up
--> will get a discount on their sign up
İnceleme yok