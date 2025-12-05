- Büyüme
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
40 (53.33%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (46.67%)
En iyi işlem:
8 297.70 USD
En kötü işlem:
-4 588.70 USD
Brüt kâr:
55 111.48 USD (772 740 pips)
Brüt zarar:
-44 042.62 USD (557 057 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (3 368.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 641.18 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
42 (56.00%)
Satış işlemleri:
33 (44.00%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
147.58 USD
Ortalama kâr:
1 377.79 USD
Ortalama zarar:
-1 258.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-8 245.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 670.62 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 445.52 USD
Maksimum:
11 670.62 USD (107.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (4 426.12 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100.std
|71
|XAUUSD.std
|3
|XAGUSD.std
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100.std
|11K
|XAUUSD.std
|-81
|XAGUSD.std
|-87
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100.std
|216K
|XAUUSD.std
|-572
|XAGUSD.std
|-57
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +8 297.70 USD
En kötü işlem: -4 589 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 368.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 245.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IQEase-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
