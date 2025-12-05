- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
18.84 USD
En kötü işlem:
-5.06 USD
Brüt kâr:
21.25 USD (711 pips)
Brüt zarar:
-9.42 USD (777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (18.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.84 USD (1)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
29.99%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
10.63 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.50 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.01 USD
Maksimum:
8.50 USD (3.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.84% (8.50 USD)
Varlığa göre:
10.56% (23.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.84 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
