Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Marche Noir Dominus
Allane Dimitri Inamo

EA Marche Noir Dominus

Allane Dimitri Inamo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
18.84 USD
En kötü işlem:
-5.06 USD
Brüt kâr:
21.25 USD (711 pips)
Brüt zarar:
-9.42 USD (777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (18.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.84 USD (1)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
29.99%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
10.63 USD
Ortalama zarar:
-2.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.50 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.01 USD
Maksimum:
8.50 USD (3.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.84% (8.50 USD)
Varlığa göre:
10.56% (23.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.84 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 16
2.50 × 2
VantageInternational-Live 2
2.63 × 100
RoboForex-Pro
12.25 × 28
İnceleme yok
2025.12.05 10:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 10:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.05 10:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 10:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
