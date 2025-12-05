- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.15 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
3.58 EUR (118 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
3.58 EUR (5)
Sharpe oranı:
1.82
Alım-satım etkinliği:
96.14%
Maks. mevduat yükü:
121.13%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.72 EUR
Ortalama kâr:
0.72 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
26.05% (29.59 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2
|EURUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.15 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 91
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 250
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 11
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
LiteFinance-Classic2.com
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 34
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 17
İnceleme yok
