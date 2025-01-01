SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Golden Nuggets
Büyüme
758%
Aboneler
45
Haftalar
29
İşlemler
668
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.69
Maks. düşüş
21%
Daily Gold Sniper
Büyüme
671%
Aboneler
24
Haftalar
46
İşlemler
144
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.24
Maks. düşüş
34%
OnlyUJ
Büyüme
258%
Aboneler
13
Haftalar
73
İşlemler
443
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.36
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
541%
Aboneler
18
Haftalar
85
İşlemler
621
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
Scalp IC Markets MT5
Büyüme
630%
Aboneler
7
Haftalar
208
İşlemler
1992
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.72
Maks. düşüş
33%
Deux ex machina
Büyüme
5 202%
Aboneler
3
Haftalar
238
İşlemler
1463
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
543%
Aboneler
19
Haftalar
129
İşlemler
1241
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%
NoPain MT5
Büyüme
1 626%
Aboneler
81
Haftalar
213
İşlemler
5526
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 671%
Aboneler
12
Haftalar
158
İşlemler
611
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.94
Maks. düşüş
31%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 618%
Aboneler
105
Haftalar
52
İşlemler
1599
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.87
Maks. düşüş
33%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.